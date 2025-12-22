総務、財務両省は22日、2026年度に自治体に配分する地方交付税の総額を、20兆〜21兆円程度とする方向で調整に入った。25年度当初の18兆9千億円を大幅に上回る。物価高や人件費増、給食無償化に伴う経費などが要因。