女優北川景子（39）が22日、「2025美的ベストコスメ大賞」美的ベストビューティーウーマンに選ばれ、都内で行われた受賞者発表会に登場した。2014年の第1回受賞者で、4度目の受賞。「5年前に1人目の子どもを授かってからは、なかなか自分の美容、自分のケアだけに時間や手間をかけられなくなってしまった。2人の子育てと仕事で精いっぱいで」と語りながらも、「仕事が終わったらなるべく化粧を落として保湿することだけは続けてき