ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』のコラボカフェ「ちいかわレストラン」が、2026年2月に沖縄のパルコシティに誕生することが同店のXで発表された。【動画】シーサーちゃんの姿も！沖縄「ちいかわレストラン」発表動画■メニューやグッズは今後発表！東京・池袋に2023年11月に誕生した「ちいかわレストラン」は、『ちいかわ』の幅広い層のファンが楽しめるように“ファミリーレストラン”をコンセプトにした常設コラボカフ