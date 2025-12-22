障害者福祉の現場が抱える課題や現状を探ろうと山本知事は２２日、群馬県高崎市にある障害者支援施設を訪れました。 山本知事が訪れたのは、重い知的障害がある人の自立を支援する福祉施設「国立のぞみの園」です。山本知事がこの施設を訪問するのは初めてで、施設の職員が県の事業に参加したことをきっかけに今回実現しました。 知事は、ものを壊してしまったり自分自身や相手を傷つけてしまったりする強度行動障害のある人たち