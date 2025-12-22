来年は午年ですが、群馬県では県のマスコット「ぐんまちゃん」がデザインされたオリジナルの年賀状をオフィシャルサイトで公開しています。 画像が県が公開している「ぐんまちゃん」のオリジナル年賀状イラストです。原作者の中嶋史子さんが描き下ろしたもので、全部で４種類が用意されています。オフィシャルサイトからダウンロードでき年賀状として使用することができます。「ぐんまちゃん」の年賀状の公開は、利用許諾制