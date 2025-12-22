群馬県警察本部 先月、警察官などをかたる男から「あなたに逮捕状が出ている」などとうその話を持ちかけられ、群馬県太田市に住む男性会社員（４５）が現金３００万円をだまし取られました。警察は、詐欺事件として捜査しています。 偽の逮捕状には、被害者の名前や年齢、住所などが書かれています。 警察によりますと、先月２８日、太田市に住む男性会社員（４５）に警察官をかたる男から「あなたに特殊詐欺グルー