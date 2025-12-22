複数の同僚職員に対してパワーハラスメントなどを繰り返したとして藤岡市の公立藤岡総合病院に勤務する男性職員４人が２２日付けで停職３カ月の懲戒処分を受けました。 停職３カ月の処分となったのは、公立藤岡総合病院に勤務する４０代から５０代の男性職員４人です。４人は長期間にわたって複数の職員に強い叱責や長時間の指導といったパワーハラスメントを行ったほか、複数の女性職員の体に触れるなどセクシャルハ