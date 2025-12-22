群馬県高崎市のシンボル白衣大観音では大掃除が行われ、一年の汚れを払いました。 高崎市の観音山にある慈眼院では、毎年、冬至に合わせて白衣大観音のすす払いを行っています。 青空のもと、２２日には橋爪良真住職をはじめ寺の関係者合わせて１０人が、長さ９メートルの竹ぼうきを使って、一年間の感謝を込め大掃除を行いました。４１．８メートルの観音像を見上げながら、足元や衣の裾にたまった汚れを丁寧に払い