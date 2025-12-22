２２日は二十四節気の一つ、冬至です。群馬県前橋市の日帰り温泉施設では、ゆず湯が用意され利用客が体を温めました。 ゆず湯が用意されたのは、前橋市の「あいのやまの湯」です。１年で最も日照時間が短い冬至は、古くから厳しい寒さに備える様々な風習があり、代表的なものがゆず湯です。ゆず湯に入ると風邪をひかずに冬を越すことができるといわれているほか、柑橘類の成分が肌の保水に良いとも言われています。 「あいのやま