¡Ö¶µ°éÂâ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×³¤¾å¼«±ÒÂâ²£¿Ü²ìÃÏÊýÂâ¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¸ø³«¤·¤¿1ËÜ¤Î¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤¬¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö³¤¾å¼«±ÒÂâ¤ËÆþÂâÍ½Äê¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡¢¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶µ°éÂâ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢À¸³è¤ÎÎ®¤ì¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¸áÁ°6»þ¤Ëµ¯¾²¥é¥Ã¥Ñ¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯¥·¡¼¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤Î¸åÂâ°÷¤¿¤Á¤ÏµÞ¤¤¤ÇÃåÂØ¤¨¤Æ³°¤Ø½¸¹ç¡£6»þ5Ê¬¤Ë¤ÏÂ·¤Ã¤ÆÂÎÁà¤ò»Ï