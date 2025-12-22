韓国大統領府が戻るソウルの青瓦台＝22日（共同）【ソウル共同】韓国大統領府は尹錫悦前大統領がソウル中心部の国防省庁舎に移した大統領府を元の青瓦台に戻す作業をほぼ終えた。22日、記者室などを置く敷地内の「春秋館」を再び開館した。職員らも青瓦台での業務を本格化させており、李在明大統領も年末までに執務を始める予定だ。尹氏は2022年の就任時、権威的な印象を与えがちな青瓦台を離れることで実務的なイメージを強調