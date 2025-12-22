特急「しなの」向け新型車両385系のイメージ（JR東海提供）JR東海が、名古屋―長野を結ぶ在来線特急「しなの」向け新型車両385系の量産先行車の発注先に、川崎重工業子会社の川崎車両（神戸市）を含めたことが22日、分かった。東海道新幹線の最新車両N700Sを含めJR東海の車両生産に近年関わっておらず、復帰した格好。カーブで車体を傾かせて快適さを高める振り子式車両の技術力が評価され、生産を担う。385系はカーブの開始位