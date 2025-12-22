日米6球団で通算404本塁打の中村紀洋氏（52）が、中日時代の同僚・荒木雅博氏（48）とYouTube「ピカイチ名古屋チャンネル」に出演。バンテリンドームにホームランテラスが新設されることで中日に対する懸案を明かした。中村氏は「ホームランテラスができることにってドームでの勝ち数がどうなるのかな？」と切り出した。今季143試合のうち、ホームは35勝36敗1分けと借金1だったが、ビジターでは28勝42敗1分けと大きく負け越