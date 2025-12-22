【ソウル＝藤原聖大】韓国・聯合ニュースによると、ソウルの龍山（ヨンサン）警察署は２２日、人気グループ「ＢＴＳ」メンバーのジョングクさんの自宅に侵入しようとしたとして、日本人の５０歳代の女性を住居侵入未遂容疑などで捜査していると発表した。女性は１１月１２〜１４日、ジョングクさんの自宅のオートロックを複数回にわたって解錠しようとした疑いが持たれている。すでに韓国を出国しており、取り調べは行っていな