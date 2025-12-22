濃厚な甘みとプリプリした食感が堪能できる“カニの刺身”に、脂がたっぷり乗ったマグロ。物価高が家計に直撃する中、“正月食材“をお得に買える店を取材した。直売所は大にぎわい“最大9連休”となる2025〜2026年の年末年始。買い物情報に関するサービスを手がける会社のグループが行った調査では、約7割の人が年末年始の過ごし方に｢物価高の影響がある｣と回答した。さらに、どのような出費を節約するかを尋ねたところ、おせちな