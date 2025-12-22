漫画「キングダム」作者の漫画家原泰久氏（50）が22日、X（旧ツイッター）を更新。「週刊ヤングマガジン」で連載中の漫画「満州アヘンスクワッド」の作画を担当する漫画家の鹿子さんを追悼した。原氏は、「満州アヘンスクワッド」の公式Xが、鹿子さんが11月8日に脈絡膜悪性黒色腫のため37歳の若さで亡くなったことを伝えたポストを引用。「うちでのアシスタント時代はキングダム作画を本当に支えてくれたエースでした。皆が彼のこ