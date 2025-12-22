バレーボールの世界クラブ選手権（２１日、ブラジル）で２年ぶり３度目の優勝を果たしたペルージャ（イタリア）の石川祐希（３０）が喜びのコメントを寄せた。決勝では日本代表でともにパリ五輪などを戦った西田有志が所属する大阪Ｂ（日本）と対戦。１次リーグではフルセットの激闘の末にペルージャが勝利していたが、この日は第１セット、第２セットをペルージャが連取する。第３セットは大阪Ｂのペースで進んだものの、最後