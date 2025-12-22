2025年3月末にNHKを退局し、フリーアナウンサーに転身した中川安奈さん（32）が2025年12月18日、自身のインスタグラムを更新。艶やかなブルーのドレス姿を披露した。「レベルアップしていけるよう勉強を重ねていきます」中川さんは、式典で司会進行をつとめたことを報告し、ブルーのドレスを着こなすオフショットを投稿した。近況について「様々な式典に携わらせていただけて幸せな年末です。アナウンサーとしてのお仕事のクオリテ