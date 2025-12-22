ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「クリスマスツリー」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。 （監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師嬉野つばさ（うれしの・つばさ）さん）【質問】 友人の家でクリスマスパーティーが開かれることになりました。 あなたは飾り付け係を任され、大きなモミの木のツリーを前にしています。 さて、あな