ＳｎｏｗＭａｎの渡辺翔太が２２日、都内で「２０２５美的コスメ大賞」に出席した。自身３度目となる「ベストビューティーマン」に選ばれた渡辺は、今回で殿堂入りが決定。ご満悦の表情を見せながら「非常にこの肩書はでかい。美容が好きだったり、美容好きをアピールしたりすることが継続できたのかなと思いました」と胸を張った。一方で、来年の目標を問われると「正直、来年まだ個人仕事が一本も入ってないんですよ」