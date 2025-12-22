命を脅かすなど危険度が極めて高いエボラ出血熱などに対応する「第一種感染症病床」が富山大学附属病院に完成しました。県内では、県立中央病院に続いて2か所目です。完成した第一種感染症病床は、エボラ出血熱やペストなど感染力が強く病気の重篤度が高い「一類感染症」の患者を受け入れ、早期診断、治療に対応する専用病床です。院内感染を防ぐため、救急車などから直接、病床へ運ぶ動線を確保しています。整備は、県感染症予防