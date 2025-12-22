大分鶴崎高校 12月に開幕する全国高校サッカー選手権大会。大分県代表の大分鶴崎を紹介します。 11月の県大会決勝では大分と対戦した大分鶴崎。県大会で連覇を果たし8回目の全国に臨みます。 大分鶴崎高校 ボールを保持するポゼッションサッカーが持ち味でトレーニングの9割がパスをつないでの攻撃面の練習です。 首藤謙二監督は「ボールを保持することが最大の防御」だと