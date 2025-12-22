ＴＢＳ系「週刊さんまとマツコ」が２１日に放送され、明石家さんま、マツコ・デラックス、平成ノブシコブシ・吉村崇が出演した。この日は、俳優・寺田心がゲスト出演。天才子役としてブレークし、現在は役者として活躍の幅を広げ続けている寺田のプライベートにも肉迫した。寺田は中学時代を述懐。「身長も中学から高校の間で、５０センチ伸びてるので。中学。僕、入学が１２７センチで、今、高校２年で１７７か、１７８なん