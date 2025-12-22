少子化が深刻さを増す中、いわゆる「婚活アプリ」を福利厚生として導入する企業が全国で増えています。こうした中、人口減少対策を進める県は、県内企業で働く従業員同士をマッチングする独自のアプリを、来年3月に運用開始すると発表しました。こちらが、来年リリース予定のアプリ「TOYAMA goen」のイメージ画面です。県はきょう、企業や団体に勤める従業員専用の婚活アプリを開発した東京の企業「Aill」と共同で、県