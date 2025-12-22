日本銀行は先週金曜、政策金利を0.75％に引き上げ、30年ぶりの高水準となりました。私たちの生活や地域経済にどんな影響があるのでしょうか、専門家に聞きました。日銀は先週金曜、政策金利をこれまでの0.5％程度から、0.75％程度へ引き上げることを決めました。利上げは1月以来、今年2回目で、1995年9月以来30年ぶりの高水準となります。私たちの暮らしや地域経済はどう変わるのか。北陸経済研究所の倉嶋英二総括研究員に聞きまし