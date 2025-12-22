新日本プロレスは22日、後楽園ホールで「RoadtoTOKYODOME」が行った。1・4東京ドーム大会でデビューする東京五輪柔道100キロ金メダルのウルフアロン（29）はNEVER無差別級王者にベルトで殴打され、グロッキー状態となった。第3試合の10人タッグ戦ではHOT軍が相変わらず凶器攻撃などルール無視の無法地帯。EVILがNEVERのベルトで殴りかかろうとしたところに怒ったウルフがリングインする。ディック東郷に抑えられ、EVILに