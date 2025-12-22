ドイツ６部のバサラマインツで監督を務めるサッカー元日本代表・岡崎慎司氏（３９）が２２日、兵庫県庁を訪れた。関西リーグ１部・ＦＣバサラを運営する「マイスター」の理事を務めており、県との包括連携協定について斎藤元彦知事と意見交換。現在は拠点をドイツに置いており「子どもたちの海外挑戦などについて、全面的に協力したい」と話した。自身は現役時代、日本代表や欧州各国のリーグでも活躍。「サッカーにとどまらず