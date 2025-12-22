写真に納まるイオンの吉田昭夫社長（右から2人目）ら＝22日午後、東京都千代田区イオンは22日、首都圏と近畿圏で来年3月に実施するスーパー子会社の再編で、約40億円のコスト削減効果を見込むと発表した。成長が見込める両エリアで傘下企業を統合し、規模を生かして経営を効率化する。店舗の名称も両地域でそれぞれ統一する。再編に伴う店舗の統廃合の予定は現時点ではないと説明した。東京都内で記者会見したイオンの吉田昭夫