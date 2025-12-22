お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が22日、自身のYouTubeチャンネルを更新。定番企画「1人賛否」内で、漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」について言及した。結成10年目で初進出のたくろうが第21代王者に輝いた。ドンデコルテ、エバースとの最終決戦を制した。過去最多1万1521組の頂点で賞金1000万円などを手にした。粗品は「もう王様やな？お笑い番組の。1年1回ちゃんと楽しめるし」と切り出し、「M−1」を絶賛。その