シカゴ・ホワイトソックスが12月22日、Instagramを更新。同球団と契約した村上宗隆（25）からのメッセージを公開した。 投稿された動画は、村上がホワイトソックスのユニフォームを来た村上が英語でメッセージを送るもの。「Hello Chicago」とあいさつし、「My name is Munetaka Murakami