まおたが、初のミニアルバム『#ROOM19』を1月14日に配信リリースする。 （関連：まおたの“部屋”から届けられた魂の歌唱19歳のヒストリーを辿った初ワンマン『独演』を観た） 今作は配信リリースのほか、1月31日に開催される代々木 LIVE STUDIO LODGEでのバースデーワンマンライブより、ライブ会場限定でCDも販売スタート。収録曲は、これまでタッグを組んだみずな、Tonal（TONALl W