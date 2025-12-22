Jリーグは12月22日、2025シーズンの「J２アウォーズ」を開催した。各賞が表彰されるなか、最優秀選手賞にはV・ファーレン長崎のMFマテウス・ジェズスが選ばれた。 U-20ブラジル代表歴があり、かつてガンバ大阪でもプレーした背番号10は、2023年夏に長崎に加入。１年目は12試合・１ゴール、２年目の昨季は36試合・18ゴールを記録。３年目の25シーズンは38試合・19ゴールの成績で、得点王にも輝いた。長崎は２位フィニ