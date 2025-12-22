V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Ï22Æü¡¢GK¸åÆ£²íÌÀ¡¢DF¹¾ÀîÍ¯À¶¡¢MF»³ÅÄÎ¦¤ÈÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ë¤ª¤±¤ë·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£1994Ç¯5·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¸½ºß31ºÐ¤Î¸åÆ£¤Ï2017Ç¯2·î¤ËÁá°ðÅÄÂç³Ø¤«¤é¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤ØÆþÃÄ¤·¡¢¥×¥í¥­¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô¤È¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢º£Ç¯1·î¤ËÄ¹ºê¤Ø´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¡£2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï38»î¹çÃæ35»î¹ç¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢J2¥ê¡¼¥°Í¥½¨Áª¼ê37Ì¾¤ËÌ¾¤ò