Jリーグは12月22日、2025シーズンの「J２アウォーズ」を開催した。 各賞が表彰されるなか、ベストイレブンが発表。選ばれた11人は以下のとおり。 GK田中颯（徳島ヴォルティス／初）DF飯田貴敬（水戸ホーリーホック／初）大森渚生（水戸ホーリーホック／初）市原吏音（RB大宮アルディージャ／初）山田奈央（徳島ヴォルティス／初）MF高嶺朋樹（北海道コンサドーレ札幌／初）齋藤俊輔（水戸ホーリーホック／初）マテウ