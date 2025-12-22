第14期全国人民代表大会常務委員会第19回会議に12月22日、託児保育サービス法案が提出され、初めての審議が実施されました。託児保育サービス法の制定は、託児保育サービスの発展を促進し、規範化することで、3歳以下の最も脆弱（ぜいじゃく）な乳幼児に対し、しっかりとした法的保障を提供することが狙いです。これは出産支援政策を整備し、家庭の育児コストを下げ、人口の質向上に向けた重要な措置となります。（提供/CRI）