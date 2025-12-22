俳優の知念英和、日野友輔、宮部のぞみ、庄司浩平が22日、都内で行われた、令和仮面ライダーシリーズ第6弾『仮面ライダーガヴ』のVシネクスト『仮面ライダーガヴ ギルティ・パルフェ』（11月28日から期間限定上映、2026年6月10日にBlu-ray＆DVD発売）のクリスマス直前！大ヒット御礼舞台あいさつに登壇した。【動画】仮面ライダーガヴの舞台挨拶がカオスすぎる！キャスト大暴走でやりたい放題！？イベントには、ショウマ／仮面