女優の上白石萌歌（25）が22日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。仲のいい先輩を明かした。仲のいい先輩を聞かれると「石田ひかりさん。妹同士なんですよ。ひかりさんも、ゆり子さんがお姉さんで、私も上白石萌音さんがお姉さんで。妹同士ですごい通じあってて」と答えた。そして「妹あるある、めっちゃ話したりとか。1回親子役で共演して、それからずっと、毎日連絡取り合ったりとか。風邪ひいた時に