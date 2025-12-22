21日は2025年最後のいわゆる「スーパー開運日」。年末ジャンボ宝くじの売り場には多くの人が詰めかけ、列を作っていました。21日の日曜日は、物事を始めるのに良い日とされる一粒万倍日。加えて縁起がいいとされる天赦日、甲子（きのえね）の日、天恩日が重なった、まさに年内屈指のスーパー開運日でした。そのためか、過去に高額当せんが出ている東京・有楽町駅近くの宝くじ売り場、西銀座チャンスセンターの1番窓口は驚きの8時間