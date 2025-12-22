徳島市は２２日、生活保護費の受給者ら５９人に、２０２３年５月〜今月１日、賞味期限切れの備蓄食品計約１１００点を配布していたと発表した。期限切れであることを事前に説明し、「体調が悪くなった場合は自己責任」との同意書に署名させていた。体調不良を訴えた人はいないという。食事に困って市の窓口を訪れた人に、災害用に備蓄し、期限が切れたアルファ米や缶に入ったパン、水を提供していた。最長で１年２か月期限が切