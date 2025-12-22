マウスコンピューターは12月22日、12.6型WQXGAディスプレイを搭載するデタッチャブルタブレットPC「mouse M2」を発表した。近日発売を予定しており、価格は159,800円前後。マウスコンピューター、12.6型サイズのタブレットPC「mouse M2」第13世代Core i5-1335U、16GBメモリ、512GB SSDを搭載し、Windows 11 HomeをインストールするタブレットPC製品。ディスプレイは12.6型サイズの（2,560×1,600）ドットと高解像度な有機ELパネル