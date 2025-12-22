漫才日本一決定戦「M-1グランプリ2025」を制した漫才コンビ・たくろうが優勝から一夜明けた22日、拠点とする大阪・よしもと漫才劇場に凱旋（がいせん）した。優勝直後に急きょの出演が決まったライブは立ち見席まで完売する超満員となった。 【写真】大阪凱旋したたくろう疲労困憊も充実の表情 芸人人生を一変させた優勝から一日、東京で目まぐるしくスケジュールをこなし、ようやく“ホーム”に帰ってきた。2