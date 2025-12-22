金刀比羅宮の神馬 光驥号（左）と白平号（右） 香川県琴平町の金刀比羅宮など全国の7つの神社が、2026年の『午年』に合わせて、神に仕える馬「神馬（しんめ）」にまつわる御朱印や特別なお守りを授与することになりました。 金刀比羅宮では「光驥（こうき）号」と「白平（しろひら）号」の2頭の神馬を飼育しています。神馬を飼育している神社は全国でも限られていて、金刀比羅宮は『午年』に合わせて、神馬に会いに来ても