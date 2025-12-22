東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。22日（月）の九州北部は、午前中は小雨が降った時間もありましたが、昼ごろからは日差しが戻りました。朝は内陸部を中心に冷え込み、最低気温は0℃近くまで下がった所もありました。最高気温は14℃前後と、この時期らしい寒さとなりました。22日は冬至ですが、その前日、福岡市動物園のニホンザルに贈られたのは、およそ40℃のお湯を張ったゆ