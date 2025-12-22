ビジュアル系バンドと演歌歌手の二刀流で活躍するＳＥＩＪＩが経営する飲食店「ベジネコ」と、シルバーブランドの「ＤＯＬＦＥＲ（ドルファー）」がコラボレーションすることが２２日、分かった。ＳＥＩＪＩは、Ｓｅｔｈ（セス）という名前でビジュアル系バンド「ＭｏｉｄｉｘＭｏｉｓ（モワ・ディス・モワ）」と「Ｒｕｉｚａ（ルイザ）」のボーカリストを担当。３人組演歌・歌謡グループ「さくら前線」のメンバーでもあり