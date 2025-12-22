◆新日本プロレス「ＲｏａｄｔｏＴＯＫＹＯＤＯＭＥ」（２２日、後楽園ホール）新日本プロレスは２２日、後楽園ホールで「ＲｏａｄｔｏＴＯＫＹＯＤＯＭＥ」を開催した。第３試合の１０人タッグでＥＶＩＬ、成田蓮、ＳＡＮＡＤＡ、高橋裕二郎、金丸義信の「Ｈ．Ｏ．Ｔ」が海野翔太、上村優也、矢野通、ＹＯＨ、マスター・ワトと対戦した。序盤から試合は大荒れ。途中でＥＶＩＬがＮＥＶＥＲのベルトでワトを殴打