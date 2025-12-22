湯沸かし器の「お風呂が沸きました」という音声が聞こえると、バンビが吠えて更にお知らせしてくれます。 これはお風呂沸いたよ！と教えてくれてるのかなと思えるんですが、「お風呂」という言葉を聞いただけでも吠えるのはなぜなのか…。 会話に「お風呂」が出てくるだけで吠えられるので、我が家ではお風呂の話をするのが大変です。