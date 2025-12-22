警察官を車ではねて殺害しようとしたとして、逃走していた男2人が逮捕されました。逮捕されたのは、住所不定・無職の宮腰知哉容疑者(22)と、名古屋市の無職・吉村宇翔容疑者(22)です。警察によりますと、2人は去年11月、中区丸の内で男性警察官(当時44)が乗っていた自転車に乗用車で衝突し、殺害しようとした疑いなどが持たれています。男性警察官は110番通報を受けたトラブルの対応中で、左耳などに軽いケガをしました。