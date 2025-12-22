飲酒運転で現行犯逮捕された岐阜県職員。19歳との飲酒も明らかになりました。岐阜県農業大学校に勤務する29歳の男性技手は11月、可児市内で酒を飲んだ状態で乗用車を運転した現行犯で逮捕されていました。逮捕時の呼気からは基準値の4倍のアルコールが検出されていたということです。岐阜県によりますと、男性技手は可児市内の居酒屋で5時間にわたって酒を飲んでいたうえ、同席していた交際相手で19歳の女性の飲酒も