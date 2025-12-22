２１日の「Ｍ―１グランプリ」で優勝した漫才コンビ「たくろう」が２２日、大阪・ミナミのよしもと漫才劇場に凱旋。テレビを中心に早くも１００本を超える出演オファーが舞い込んでいることが分かった。本来は２人とも、この日も２３日も休日になっていたはずが、本拠地のライブに飛び入り出演。平日にもかかわらず収容約３００人の劇場は立ち見も含めて満員となっていた。ボケの赤木裕が「たくろうが優勝したから見にきました