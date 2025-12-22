きょう、12月22日は一日で昼の時間が最も短くなる「冬至（とうじ）」です。各地で年末年始の準備が着々と進んでいるようです。【画像で見る】年末年始（12月29日〜1月3日）の全国の天気は？“あの人気者”も…ゆず湯でほっこりぽかぽか陽気の週末から一変、寒空となった22日。5歳「やっぱりさむい、 冬だから」40代「風が強くて寒いですね」60代「昨日との温度がすごくて、着るものに困る」東京都心では21日と比べ、5℃以上気